Cbf Balducci Paoloni, brave le giovani leve

Le giovani arancionere protagonista in settimana nei campionati provinciali Under 18 e Under 16 in questa settimana. Al Banca Macerata Forum, di fronte ad una bella cornice di pubblico, è andata in scena la finale provinciale Under 18 tra le due società che hanno aderito al progetto comune Volley School, vale a dire Cbf Balducci Paoloni Macerata e la Paoloni Cbf Balducci Appignano. La vittoria, per 3-0, è andata a favore delle maceratesi di coach Nicola Bacaloni contro la squadra allenata da coach Riccardo Tobaldi che ha venduto cara la pelle, in una serata comunque di festa per tutti. In tribuna anche il commendator Franco Balducci e la sua famiglia, proprio loro hanno premiato la formazione vincitrice assieme a Simone Cataldi, consigliere provinciale Fipav.

Nella palestra di Villa Potenza è andata in scena la semifinale provinciale tra le due formazioni Under 16 Nera e Azzurra della Cbf Balducci Paoloni Macerata. Un derby conquistato dalle ragazze in maglia nera (3-0 il risultato finale) che accedono così alla finale provinciale contro il Volley ’79 Civitanova (vincente per 3-1 su San Severino).