Cbf Balducci Paoloni da applausi Tre promesse allo stage azzurro

Soddisfazioni per il settore giovanile della Cbf Balducci Paoloni, stavolta addirittura in chiave azzurra. Ben tre giovani atlete arancionere, infatti, sono state convocate per uno stage che si terrà lunedì a Marotta alla presenza di Marco Mencarelli, diretvanili, di Pasquale D’Aniello, tecnico federale, e del collaboratore federale Marcello Galli.

Parteciperanno allo stage Alice Amurri, schiacciatrice classe 2007; la centrale Aurora Biondi e la schiacciatrice Maria Laura Mennecozzi, entrambe classe 2009. Le squadre giovanili del club maceratese proseguono il percorso nelle finali provinciali di categoria: l’Under 18 è in finale, l’Under 14 è alla Final Four e anche le due Under 16 arancionere che tra l’altro giocheranno tra di loro in semifinale.