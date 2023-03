Cbf Balducci Paoloni, le ragazze si fanno valere in D Buone notizie dalle formazioni delle giovanili

Continua il buon percorso delle ragazze della Under 18 nel campionato di Serie D: la Cbf Balducci Paoloni, guidata da coach Nicola Bacaloni, nonostante il passo falso nell’ultima gara casalinga disputata contro San Benedetto al giro di boa della Poule promozione, può contare su quattro vittorie consecutive ottenute nel girone di andata che si traducono nell’attuale terzo posto in classifica a cinque punti dalla capolista Libero Volley Ascoli. Da segnalare la vittoria ottenuta sul campo della prima in graduatoria (1-3) nell’ultima di andata che ha lanciato le arancio-nere verso l’alta classifica, dimostrando lo spessore della giovanissima squadra maceratese, prima dello stop casalingo che ha ridimensionato le ambizioni di promozione diretta. Restano ora tre giornate per provare a rincorrere la vetta o quantomeno consolidare la posizione in vista dei playoff. "Oltre che sulla D, il nostro obiettivo – spiega Nicola Bacaloni, responsabile del vivaio arancionero – è focalizzato sulle finali provinciali Under 18 e 16".