Cbf Balducci, presa Busolini e piace Korhonen

È in ebollizione il mercato della Cbf Balducci, la società ha ufficializzato l’arrivo della centrale Federica Busolini (classe 1999 per 186 centimetri di altezza) che nelle ultime tre stagioni ha giocato a Sassuolo. Va ad aggiungersi a Giorgia Mazzon e a Giada Civitico per un reparto di assoluto valore. Ma non è finita qui, perché la società sta stringendo la trattativa con la schiacciatrice Alessia Bolzonetti e con l’opposta. Per quanto riguarda quest’ultimo ruolo ha nettamente preso il sopravvento la finlandese Piia Korhonen, lo scorso anno a Soverato, su Carly Dehoog del Trento.

Ma le novità non finiscono qui perché si attende l’ufficializzazione di Lucia Bosetti, l’ex azzurra dopo l’ultima stagione inTurchia avrà un ruolo nella società.

Ma ora i riflettori sono puntati su Busolini, che ha firmato un biennale e troverà a Macerata la compagna di squadra Civitico. "Quando mi è arrivata la proposta – dice la neo arancionera Busolini – sono rimasta felicemente sorpresa. Non me l’aspettavo e ho accettato subito con estremo piacere. Ho scelto la Cbf Balducci per un insieme di aspetti: è una realtà ben nota nell’ambiente, negli ultimi anni ha raggiunto traguardi importanti e gli obiettivi che si è prefissata in questa stagione non sono da meno. Inoltre, il fatto che la società sia così solida e ambiziosa sono stati fattori fondamentali". "Quest’anno è la prima volta che mi trovo in un contesto strutturato per puntare in alto, sicuramente – prosegue la centrale romana guardando agli obiettivi in maglia Cbf Balducci – all’inizio non sarà semplice, dovremo e dovrò lavorare tanto con costanza, ma mi impegnerò al massimo per ripagare la fiducia della società e per raggiungere traguardi importanti con la squadra. I miei obiettivi principali sono di crescita, sia dal punto di vista pallavolistico che psicologico, perché penso di avere margini di miglioramento. Un contesto come quello di Macerata mi può aiutare sotto molti punti di vista".

Lorenzo Monachesi