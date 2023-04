Cbf Balducci, resta Alessia Fiesoli Nel mirino Mazzon e Torcolacci

Alessia Fiesoli e Cbf Macerata ancora insieme: la schiacciatrice e capitano indosserà la casacca arancionera anche nel prossimo campionato. La giocatrice, classe 1994, ha rinnovato l’accordo per la terza stagione consecutiva con la società maceratese che prevede pure l’opzione per prolungare fino al 2024-2025. Tra conferme e mercato la Cbf Balducci sta già programmando il campionato di A2. "Sono felicissima di restare a Macerata. Ho deciso di rimanere – dice Fiesoli dopo la firma – non solo perché sono affezionata all’ambiente e alla città, che considero un po’ casa mia, ma anche perché il Club si è mostrato ambizioso per il futuro e ho deciso di sposare questo bel progetto. La prima stagione in A1 è stata difficile ma allo stesso modo emozionante: so che la società farà di tutto per tornare il prima possibile nel bellissimo palcoscenico della massima serie". La giocatrice si è messa in luce nell’ultimo torneo di A1, nonostante la retrocessione della squadra, ed era corteggiata da un paio di società della massima serie. La scelta di rimanere ha fatto felice il presidente Pietro Paolella. "La conferma di Fiesoli – dice – è un primo fondamentale tassello per noi. Ripartiamo così da un punto fermo della nostra storia recente. La schiacciatrice toscana ha infatti scelto di sposare il progetto di crescita arancionero per tornare quanto prima insieme nel massimo campionato e per noi ciò è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Lei è soltanto il punto di partenza nell’allestimento di una formazione competitiva, pronta a puntare in alto".

Ma la società sta lavorando sul mercato. Ora nel mirino sono finite due centrali: piacciono Alessia Mazzon (classe 1998), quest’anno nel massimo campionato francese con il Saint-Raphael, e Alice Torcolacci (classe 2000), in questa stagione a Brescia e ha giocato a lungo a Ravenna. Tra l’altro, nella Cbf Balducci ha giocato nella stagione 2018-19 Giorgia Mazzon, gemella di Alessia. Come palleggiatrice la prescelta è Asia Bonelli (classe 2000) in questa stagione all’Itas Trentino dove è allenata da Stefano Saja al quale si vorrebbe affidare la conduzione tecnica.

Lorenzo Monachesi