Cbf Balducci, se ne va Abbott Su Bolzonetti c’è concorrenza

Non c’è solo la Cbf Balducci sulla schiacciatrice Alessia Bolzonetti (classe 2002), la giocatrice piace a molti club come Brescia, Talmassons, Futura, Mondovì e la stessa San Giovanni vorrebbe potere contare ancora sulla giocatrice. Nei prossimi giorni la pallavolista, di proprietà del Novara, scioglierà ogni dubbio dopo una stagione che l’ha vista protagonista in A2: è prima nella classifica dei top acers (45) e undicesima con 447 punti. È ovvio che la dirigenza stia facendo altri sondaggi, per esempio con Aurora Pistolesi che nell’ultima stagione a Sassuolo ha messo a segno 401 punti, ma al momento appare in salita la strada per arrivare alla giocatrice.

Il libero Silvia Fiori non indosserà la casacca della Cbf Balducci nella prossima stagione, su di lei c’è l’interesse dell’Albese, a Macerata dovrebbe esserci il ritorno di Giulia Bresciani dopo l’esperienza a Novara. Dopo un anno insieme si dividono le strade della schiacciatrice statunitense Symone Abbott (foto) e del club del capoluogo. La Cbf Balducci la ringrazia per il contributo professionale e per l’impegno nel massimo campionato disputato per la prima volta nella storia del Club e la saluta augurandole le migliori fortune per il futuro.

Il Perugia, retrocesso in A2 assieme alla Cbf Balducci ha tesserato la palleggiatrice Maria Irene Ricci, nelle ultime due stagioni nel club maceratese, e ha affidato la panchina ad Andrea Giovi. Il Brescia è interessato al libero Ilenia Pericati, quest’anno a Conegliano e in passato alla Cnf Balducci. La Megabox Vallefoglia ha ufficializato l’arrivo dell’olandese Laura Dijkema, nell’ultimo protagonista al Banca Macerata Forum.