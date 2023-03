Cbf Balducci, si pensa al futuro Interessa il coach Stefano Saja

C’è Stefano Saja in cima ai pensieri dei dirigenti della Cbf Balducci per il dopo Luca Paniconi. Il tecnico, ora all’Itas Trentino (A2), è impegnato nella lotta per salire nella massima serie e conosce bene l’A2 per averla frequentata a lungo negli ultimi anni, nella stagione 2017-18 ha guidato Soverato e dal 2018 al 2021 è stato sulla panchina di San Giovanni in Marignano. In estate è stato scelto dall’Itas Trentino dopo la stagione all’Acqua & Sapone Roma (A1). La società maceratese vuole tornare nella massima serie e il primo tassello da individuare è quello dell’allenatore, poi dovrà muoversi per assicurarsi quelle giocatrici di qualità per allestire una squadra che abbia la forza per recitare un torneo da protagonista. Nelle prossime settimane sarà sciolto questo nodo, Saja appare al momento la soluzione più gradita alla dirigenza. Le ragazze sono tornate al lavoro quando mancano due turni alla conclusione dell’A1, da dove purtroppo la Cbf Balducci è retrocessa dopo la sconfitta al tie break a Pinerolo. Sabato la Cbf Balducci sarà a Conegliano dove alle 20.30 sfiderà la leader Prosecco Doc Imoco Conegliano.

l. m.