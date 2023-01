Cbf Balducci, venerdì test con Vallefoglia

Sarà una settimana di solo lavoro per la Cbf Balducci considerando che nel weekend non ci sarà campionato per lo svolgimento a Bologna della Final Four di Coppa Italia di A1, a cui prenderanno parte le quattro formazioni che si qualificheranno dopo i match dei quarti in programma in questi giorni. Alle 16.30 di venerdì le maceratesi effettueranno un allenamento congiunto assieme alla Megabox Vallefoglia, anche le pesaresi sono a riposo nel weekend, al PalaDionigi di Montecchio: un’occasione utile per tenere sempre alto il ritmo di gioco e testare varie soluzioni in vista del prossimo impegno di campionato, in programma domenica 5 febbraio a Firenze. Oggi le giocatrici sosterranno un doppio allenamento tecnico e domani faranno pesi al mattino e tecnica nel pomeriggio. La settimana della Cbf Balducci, dopo l’allenamento congiunto di venerdì, si concluderà con la seduta al Banca Macerata Forum sabato mattina, prima della domenica libera concessa dallo staff tecnico arancio-nero.