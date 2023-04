Cbf Balducci, via Malik Occhi puntati su Bolzonetti

Si volta pagina, dopo due stagioni si separano le strade tra la Cbf Balducci e l’opposta Polina Malik, protagonista soprattutto nell’anno della promozione in A1. La società, in una nota, la ringrazia per l’impegno, la costanza e la grinta e "per avere contribuito a scrivere una pagina importantissima della storia del club arancionero". Si profila per il futuro della giocatrice israeliana un’altra stagione in A2 e ci sono alcuni club che hanno manifestato interesse nei suoi confronti.

La società sta cercando le giocatrici su cui puntare per una stagione da protagonista e magari per provare a salire di nuovo in A1 allestendo una squadra futuribile. Sono quasi nulle le possibilità di trattenere la giovane centrale Francesca Cosi sulla quale hanno messo gli occhi un paio di club della massima serie, la pista più accreditata porta a Pinerolo dove è in partenza la forte centrale Anna Gray, destinazione Chieri. La Cbf Balducci punta sulle centrali Alessia Mazzon, lo scorso anno in Francia, e su Alice Torcolacci, attualmente impegnata nei playoff con Brescia (A2). Come schiacciatrice piace Alessia Bolzonetti della Omag San Giovanni in Marignano attualmente impegnata nei playoff di A2. Confermata la schiacciatrice Alessia Fiesoli. Come palleggiatrice i dirigenti maceratesi sono rimasti colpiti da Asia Bonelli (Trentino).

