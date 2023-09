CBF Balducci vince contro San Giovanni in Marignano La CBF Balducci HR Macerata vince 3-0 contro il San Giovanni in Marignano con una prestazione solida: 7 ace, 4 muri vincenti, 50% in attacco e 40% in ricezione. San Giovanni ha totalizzato 9 battute sbagliate, 6 muri vincenti, 31% in attacco e 49% in ricezione.