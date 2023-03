Cbf Balducci, visita del ct Mazzanti "Utile dialogo con ragazze e coach"

Davide Mazzanti, ct della nazionale femminile, e Stefano Recine, capodelegazione delle azzurre, sono stati al Banca Macerata Forum per assistere all’allenamento della Cbf Balducci e confrontarsi con dirigenti, staff tecnico e giocatrici. Per i due azzurri è stato anche un momento di confronto con la famiglia Balducci, il presidente Pietro Paolella e il ds Maurizio Storani. "L’obiettivo – ha detto Mazzanti – è di vedere le ragazze soprattutto in allenamento avendo l’occasione di seguirle in partita. Ritengo che siano occasioni utili per scambiare impressioni con gli allenatori e che il confronto sia qualcosa di importante per me che ora sono in fase di studio: avere spunti da chi invece va in campo tutti i giorni è un valore aggiunto". Mazzanti ha visto la Cbf Balducci dal vivo. "Ero a Perugia e poi ho seguito altre gare in streaming. È una stagione difficile, come un po’ per tutte le neopromosse, perché è grande il salto dalla A2 alla A1. E il primo anno è sempre complicato e, soprattutto, come mercato, perché i team di A2 iniziano molto più tardi rispetto agli altri club. Tornare a Macerata ha per me un sapore particolare perché 20 anni fa ho vissuto a Corridonia in A2 il mio inizio e ho molti amici in zona". Per Stefano Recine si tratta di un ritorno al palasport dove ha lavorato per anni come dirigente Lube Volley. "Sono stato accolto con molto affetto da tutti – racconta "Cisco" Recine – ed è bello tornare a Macerata. Avevamo già programmato una serie di visite alle squadre di A1 femminile, anche qualche società di A2, per visionare le ragazze, per avere rapporti più stretti come Federazione con i dirigenti dei club. L’Helvia Recina è una società che ha lavorato molto bene negli anni, ha fatto tre promozioni. È chiaro che il salto in A1 è tosto e può aver influito anche il fatto che sono arrivati all’ultimo momento sul mercato. Però è una società che lavora bene, è un Club sano e io credo che abbia fatto un ottimo lavoro anche sul territorio".