Cbf, il ribaltone sfuma sul più bello Lo scontro salvezza va a Perugia

3

MACERATA

2

BARTOCCINI INFISSI : Provaroni, Avenia , Polder 7, Gardini 25, Santos 3, Armini (l), Bartolini 3, Guerra 24, Galic, Nwakalor 8, Lazic 17. Ne Rumori. All. Bertini.

CBF BALDUCCI MACERATA: Cosi 3, Fiori (l), Abbott 23, Quarchioni, Molinaro 2, Fiesoli 19, Malik 5, Aelbrecht 6, Dijkema 1. Ne Napodano (l), Ricci, Okenwa, Poli. All. Paniconi.

Arbitri: Stefano Cesare e Serena Salvati.

Parziali: 25-16 25-16 23-25 24-26 15-9.

Note: Perugia: 6 ace, 16 errori in battuta, ricezione 56% (36% perfetta), attacco 39%, 16 muri vincenti. Cbf Balducci:3 ace, 6 errori in battuta, ricezione 54% (perfetta 29%), attacco 32%, muri vincenti 9.

Macerata torna a casa con un punto dopo che è stato altissimo il rischio di rimanere a mani vuote dopo i primi due set. Alla fine il risultato lascia aperta tutto in discussione nella lotta per la salvezza, ma è chiaro che la Cbf Balducci debba fare un qualcosa di più nei prossimi turni per tagliare il traguardo della permanenza. In Umbria il peso dell’attacco è sulle spalle di Abbott e Fiesoli, mentre è marginale l’apporto di Malik. La sensazione nei primi due set è di una Cbf Balducci che fa tanta fatica e arranca per contrastare le avversarie che hanno un altro passo. Nel primo set la differenza è data anche dalle percentuali offensive nettamente a favore di Perugia 54% contro il 37% delle maceratesi. Nel secondo set parte forte Perugia e Macerata fa una fatica terribile per stare al passo delle umbre (5-1). Le locali hanno una marcia in più e tengono a distanza le avversarie che cercano di farsi sotto (12-10). Le ragazze di Paniconi agguantano le avversarie (13-13), ma da quel momento le ragazze di casa accelerano (20-15). La partita è segnata e Macerata non riapre più la gara (25-18). Numeri importanti per Perugia: zero errori in attacco e 5 punti a muro per Perugia contro un solo punto a muro delle maceratesi. Perugia si porta sul 2-0.

Macerata è costretta a vincere il terzo set per rimettere tutto in discussione e ci riesce al termine di un parziale combattutissimo ed equilibrato. Le squadre sono sempre vicine quando le ragazze di Paniconi tentano l’allungo con Abbott e Cosi (18-22). Ma Perugia non molla fino a quando Abbott mette a terra il pallone del 23-25. Nel quarto set Macerata sembra avere una marcia in più (6-12) ma Perugia non molla, pareggia (21-21) e si porta avanti (22-21). Si va punto a punto quando il muro di Molinaro è vincente (24-26). La Cbf Balducci pareggia i set. Al tie break è micidiale la partenza di Perugia (6-1), Macerata cerca di tornare in gara e impatta 8-8, ma le umbre respingono ogni tentativo e chiudono il set (15-9) e la partita.