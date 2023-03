Cbf verso Pinerolo, sfida tra ultime della classe

Domenica il fanalino di coda Cbf Balducci giocherà a Pinerolo nel match che mette di fronte le ultime due formazioni del campionato di A1 femminile. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport alle 19.30. Le ragazze di Paniconi sono tornate a lavorare al Banca Macerata Forum con il morale sollevato dopo la vittoria contro Busto Arsizio e dopo avere così messo una parentesi alla lunga serie di sconfitte (13). Il successo sulle lombarde permette alla Cbf Balducci di avere ancora qualche piccola chance di salvezza, ma occorrerà fare altre imprese, considerando che mancano solo tre gare alla fine. La squadra di Paniconi accusa uno svantaggio di 4 punti sulle piemontesi e di 6 su Perugia che riceverà la visita di Vallefoglia. All’andata Pinerolo ha conquistato 2 punti al Banca Macerata Forum e adesso c’è l’occasione per rifarsi, ma di sicuro nel palas piemontese l’atmosfera sarà incandescente, perché le ragazze di coach Marchiaro faranno di tutto per centrare la vittoria tenendo così viva la possibilità di superare Perugia e centrare la salvezza. Per la Cbf Balducci si profila una partita complicata contro un avversario che poco tempo fa si è tolto la soddisfazione di tornare con un punto da Conegliano, cioè a casa della leader, dove le maceratesi giocheranno alle 20.30 di sabato primo aprile. Le centrali Gray e Akrari sono le giocatrici di Pinerolo che hanno fatto benissimo a muro: la prima è in testa alla classifica in questo fondamentale con 79 e la seconda quarta con 62. In questa settimana coach Paniconi e il suo staff hanno previsto per ieri una doppia seduta di tecnica, oggi pomeriggio di nuovo tecnica mentre la mattinata sarà di riposo. Domani mattina seduta di pesi e pomeriggio di tecnica. Sabato la squadra sarà in viaggio verso il Piemonte, domenica la consueta prova campo al palasport di Villafranca che ospiterà la gara contro Pinerolo.