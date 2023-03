"C’è amarezza per la traversa dopo i miei due gol"

Ha fruttato un punto alla Sangiustese il botta e risposta nel derby contro il Montefano. I viola hanno provato a scappare via due volte ma in entrambi i casi sono stati raggiunti dal bomber calzaturiero Ardit Tonuzi che nella ripresa ha sfiorato la rete del colpaccio, fermato però dalla traversa. "È stata dura, per due volte – afferma l’attaccante rossoblù, che vanta un bottino in campionato di otto centri - siamo andati in svantaggio, ma sapevamo di incontrare un avversario forte. Abbiamo dato sempre il massimo ed è arrivato un altro pareggio, che fa gola, però rimane l’amarezza per la traversa colpita. Per me è il primo anno di Eccellenza e sono molto contento per come sta procedendo, punto sempre a fare del mio meglio per la squadra, ovvio che se arrivano i gol sono i benvenuti". Per gli uomini di mister Morganti la zona playoff resta distante sei lunghezze e domenica riceveranno la capolista Atletico Ascoli. "Stiamo preparando l’appuntamento nella miglior maniera possibile. Siamo consapevoli – spiega Tonuzi – che ce la vedremo contro la leader perciò sarà complicata, all’andata abbiamo perso su un autogol all’ultimo minuto ed ancora un po’ ci brucia, ce la giocheremo – aggiunge – considerando che mancano sei gare alla fine del campionato, siamo in piena corsa, l’obiettivo stagionale sono i playoff e faremo di tutto per raggiungerlo".

Diego Pierluigi