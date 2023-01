C’è aria di derby per la Virtus Ecco il P.S.Elpidio

Altro ostacolo insidioso sul cammino della Virtus. C’è da confrontarsi ancora una volta con un team in striscia positiva: il Porto Sant’Elpidio, che dopo un approccio disastroso (una vittoria e 9 sconfitte) ha infilato una serie di 6 successi consecutivi facendo tesoro del turn-over sulla panchina, dove il manico è passato da Cappella all’assistente Ramini. L’ultimo hurrà in casa col Foligno, annientato con un 2° tempo da "cavalcata delle valchirie" malgrado la pesante assenza di Fabi. Il derbissimo si preannuncia stavolta più equilibrato di quello dell’andata quando (3 mesi fa) i virtussini fecero un sol boccone dei cugini, divorati con uno scarto di 31 punti al termine di una gara a senso unico. Ma, riconquistata domenica scorsa la vetta della classifica, la squadra di coach Schiavi (uno dei tanti ex della partita) starà ben attenta a non scivolare. Formazione al completo. Si gioca alle 18 di domani al PalaRisorgimento. Civitanova-Porto Sant’Elpidio è la partita con la "P" maiuscola per il gm virtussino Marco Pallotti, elpidiense di anagrafe e bandiera di entrambi i club. Pallotti ha perso la mamma in settimana e all’abbraccio dei suoi due "mondi" aggiungiamo quello del Carlino.