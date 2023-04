"C’è da fare risultato a tutti i costi con il Centobuchi"

"Dobbiamo fare risultato e ci auguriamo che domani sia la svolta dopo quattro ko di fila". Marco Pagnanini, ds del Potenza Picena, è proiettato sulla sfida interna contro l’Atletico Centobuchi. "Ci attende – aggiunge – un avversario di valore, del resto è terzo in graduatoria, ma noi dobbiamo muovere la classifica e raggiungere al più presto quota 40 per metterci al sicuro e ritrovare la serenità". I tifosi vogliono festeggiare bene i 78 anni compiuti pochi giorni fa dalla società. "È un motivo in più e per noi un vanto avere una bella storia alle spalle. Ci attendiamo una convincente risposta dai ragazzi, una prova importante, da squadra arrabbiata che vuole riscattarsi".