C’è da rimettersi subito in moto dopo la serie di ko

C’è da rimettersi in moto perché il Valdichienti Ponte faccia dimenticare in fretta i passi falsi con Urbino, Maceratese e Castelfidardo che l’hanno fatta scendere in classifica. Serve un risultato positivo a tutti i costi e la gara esterna con l’Atletico Gallo è l’occasione ideale per riprendere la marcia. Non mancheranno di certo le motivazioni: innanzitutto la squadra deve cancellare questo momento negativo e poi c’è l’occasione per superare i pesaresi in classifica. Ma c’è anche un altro stimolo: c’è da fare meglio in trasferta perché 9 punti costituiscono un bottino inferiore alle aspettative di una formazione che ambisce a recitare un ruolo di primo piano. Finora il differente andamento tra gare interne ed esterne era stato colmato dai risultati conseguiti in casa, ma i recenti ko casalinghi con Urbino e Castelfidardo hasnno portato alla luce la necessità di migliorare il rendimento esterno. La squadra ha i mezzi per risollevarsi, ma mai come in questo momento i giocatori non dovranno farsi prendere dalla frenesia ed ecco che diventa fondamentale l’apporto dei più esperti.