C’è il Cesena, la Recanatese vuole farsi bella

Recanatese tra mercato e campionato: i giallorossi hanno ingaggiato il centrocampista Giovanni Foresta, classe 1995 dalla Gelbison, alla viglia della partita interna con il Cesena. Il neo giallorosso ha totalizzato 7 presenze con i campani, il giocatore dopo il vivaio nel Crotone ha indossato le maglie di Catanzaro, Messina e Carrarese. Ma oggi c’è da pensare al campionato. Il primo comandamento da seguire per la Recanatese è non badare troppo al cammino recente del Cesena perché altrimenti ci sarebbe da strapparsi le vesti. I romagnoli, tanto per gradire, nelle ultime otto partite hanno ottenuto sei vittorie e due pareggi, probabilmente rappresentano la più seria antagonista, se non l’unica, alla fuggitiva Reggiana per la vittoria del campionato. Per dirla breve i giallorossi sono chiamati ad un’autentica impresa per fermare quella che, a tutti gli effetti considerato l’organico a disposizione, è una corazzata. Come se non bastasse c’è l’enorme dubbio sull’impiego o meno di Alessandro Sbaffo: il capitano e leader della squadra infatti è alle prese con la dolorosa botta al fianco rimediata a Sassari. Il tempo, in questi casi, è galantuomo ed è ovvio che si farà del tutto e pure di più per recuperarlo: "ci aspetta – ha detto l’allenatore...