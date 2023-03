C’è la Samb nel mirino dell’Attila Junior

"San Benedetto andrà affrontata con la giusta determinazione e attenzione per continuare a crescere e salire di condizione fisica, tecnica e mentale". Dopo l’ottima prestazione infrasettimanale che ha visto l’Attila Junior Basket di Porto Recanati vincere in casa con un perentorio +27 contro la Virtus Assisi, ora coach Nicola Scalabroni assicura che i suoi cercheranno il bis. Domani, alle 18, è prevista la trasferta che li vedrà contrapposti alla Sambenedettese Basket, ultima in classifica a zero punti, nel match valevole per la 24ª giornata del campionato di serie C Gold. Intanto, il team portorecanatese ha riagganciato il terzo posto in classifica, condiviso con Bramante Basket Pesaro. "Siamo ritornati subito in palestra. Per noi – afferma il coach – è un periodo importante di preparazione alle ultime tre partite di campionato (in ordine Sambenedettese, Sutor Montegranaro e Energy Todi, ndr) e ai playoff". In tutto questo, il tecnico dei portorecanatesi si dice ottimista e soprattutto garantisce che pretenderà il massimo impegno dai giocatori: "Abbiamo dieci ragazzi disponibili e dovranno andare in campo per dare il cento per cento".