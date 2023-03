C’è Parma nel mirino della Macagi Cingoli

"Per noi – dice Sergio Palazzi, tecnico della Macagi Cingoli – è stata utile la settimana di riposo: la prima dopo due mesi in cui la preparazione si è svolta con l’organico al completo. Il recupero di infortunati e acciaccati e la totale disponibilità del complesso hanno fatto sì che si alzasse la qualità del lavoro". La Macagi Cingoli domani ospiterà Cold Point Parma, quint’ultima con 14 punti, un terzo dei 42 dei cingolani imbattuti leader con 21 vittorie di fila. "Loro – dice il tecnico della Macagi Cingoli – hanno un paio di elementi esperti. Vojinovic con 197 gol è secondo nella classifica marcatori del girone. Sono un complesso giovane, impegnato a mantenere l’A2. Vogliamo approfittare delle situazioni favorevoli, anche per provare soluzioni in vista dei play off, conquistati con cinque turni di anticipo. Stiamo già pensando pure a maggio". Centrato l’obiettivo play off, la Macagi Cingoli non è appagata. "Intendiamo – precisa Palazzi – chiudere imbattuti la regular season e al primo posto. Poi, se dovessimo vincerle tutte saremo anche più soddisfatti".

Gianfilippo Centanni