C’è un precedente beneagurante con il club turco

C’è un precedente beneaugurante contro l’Halkbank. Le contendenti erano già state sorteggiate insieme in Champions nel turno dei Playoffs6 del 2016 ed anche in quel caso c’era Blengini in panchina. Ebbene i biancorossi vinsero il Golden Set 15-17 ad Ankara dopo che entrambe le squadre avevano vinto l’incontro casalingo 3-2. La Lube conquistò la Final Four, mentre ora conseguirebbe la semifinale. Più datati, ma altrettanto dolci, i ricordi nei quarti di Cev Cup 200405, quando l’Halkbank venne estromessa espugnando 1-3 Ankara e ripetendosi con il massimo scarto in casa. Il cammino biancorosso si concluse con le braccia al cielo dopo la rocambolesca vittoria in finale con il Maiorca. In assoluto Civitanova ha avuto la meglio in 11 delle ultime 12 partite di Champions contro club turchi, l’unica sconfitta è arrivata appunto martedì scorso. In questa parte del tabellone in campo oggi anche Jastrzebski Wegiel-VfB Friedrichshafen e semifinale ad un passo per i polacchi che hanno schiacciato 0-3 i tedeschi all’andata.

