Ceccacci decisivo,. Zoia spinge

Polverino 6,5. Serata importante, conferma probante dopo Pescara. Due parate impegnative, su Senigagliesi e Carpani. Bene anche in presa alta.

Ceccacci 7. Il ragazzo ci ha preso gusto. La respinta sul tiro a botta sicura di Carpani vale un gol. Il resto è fatto di grinta e anticipi. E anche spinta.

Tonucci 6,5. La solita muraglia. Quando incrocia Melchiorri, sembra di rivivere un duello old stile. In partite così ci si diverte, dice lui.

Zagnoni 6,5. Prestazione di grande sostanza. Quando Melchiorri si allarga, tocca a lui. E se la cava decisamente bene. Da Pozzo 6,5. Il ragazzo è poco appariscente ma sente la porta. Suo il gol partita, il secondo in 5 apparizioni. Buona tenuta sulla fascia (dal 27’ st Mattioli 6. Si dedica a contenere le sfuriate dei leopardiani).

Valdifiori 6. Soffre i ritmi, si dedica alla solita preziosa cucitura. Esce per infortunio, ma dovrebbe trattarsi solo di una botta all’anca, niente di grave (dal 17’ st Rossetti 6. Porta fisicità; palloni persi e soprattutto recuperati).

Iervolino 6. Lavoro di aggressione reso faticoso dalla rapida verticalità dei leopardiani. Ma la sua presenza comunque si sente (dal 42’ st Foresta ng).

Zoia 6,5. Uomo dalla doppia fase. Con Senigagliesi è una gara a chi spinge di più. Da una sua sortita nasce il gol.

De Vries 5,5. Mezzi notevoli, individualismo eccessivo. Troppi dribbling uguale palloni persi e opportunità negate ai compagni. Ha sui piedi il 2-0 ma si fa deviare il tiro (dal 27’ st Sylla 6,5. Apporto notevole in una fase critica della gara. Difende palla, fa salire la squadra e va a concludere due volte pericolosamente).

Di Paola 6. A suo merito il tiro (respinto) che frutta il gol. Nel finale non inquadra la porta. Anche per lui un pizzico di egoismo di troppo.

Pucciarelli 6. Come al solito, al servizio dei compagni. Come in occasione del gol.

Arbitro: Gandino di Alessandria 6. Sorvola su molti contatti, con metro uniforme. Nel complesso tiene in pugno il derby.