Cento tifosi in trasferta Per gara4 invece cambia il via alla prevendita

Saranno un centinaio i tifosi che seguiranno i ragazzi di coach Blengini a Trento per far sentire tutta la loro passione e la loro vicinanza.

Faranno sentire nel vero senso della parola, perché i tifosi della Lube in questi anni si sono distinti soprattutto per l’uso dei tamburi e il "fracasso ritmato" in ogni palazzetto. Giovedì sera, in gara2, hanno fornito un supporto encomiabile e questo pomeriggio saranno una ventina in più rispetto alla trasferta di gara1. Per quanto riguarda invece i biglietti per gara4, ieri in tarda mattinata la Lube ha comunicato il rinvio della prevendita. Doveva scattare proprio nel primo pomeriggio di ieri e invece comincerà domani alle 17.30 sia al botteghino del palazzetto che online sui canali Vivaticket (che per un errore del circuito venerdì ha pure distribuito alcuni tagliandi che verranno annullati e quindi rimborsati). Una variazione che ha sorpreso, ma che non è dipesa dal club campione d’Italia.

Sembra infatti che la Lega voglia ri-modificare l’orario se non addirittura la data del quarto atto della serie tricolore. Inizialmente prevista per mercoledì, è stata poi posticipata a domenica alle 21.05 per la diretta su Rai2, ora vedremo cos’altro accadrà.

Andrea Scoppa