Centobuchi esulta nel finale Corridonia resta a mani vuote

0

ATLETICO CENTOBUCHI

1

: Renzi, Keci, Del Moro, Ciucci (7’ st Marinelli), Romagnoli, Bigoni, Piccinini (25’ st Ripa), D’Alessandro, Ogievba (1’ st Ruzzier), Messi, Garbuglia. A disp: Mazzocca, Mandozzi, Emiliozzi, Persichini, Scarpecci, Marcellino. All.: Rossi.

ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni, Pietropalo Gennaro, Veccia, Fabi, D’Intino, Pietropaolo Antonio, Tedeschi, Galli, Iovannisci (25’ st Travaglia), Liberati. A disp.: Filipponi, Di Luca, Ferretti, Russi, Picciola, Fares, Di Salvatore, D’Angelo. All.: Fusco.

Arbitro Ciccioli di Fermo.

Rete: 46’ st Liberati.

Note. Espulso al 45’ st D’Alessandro.

Scivolone casalingo per il Corridonia maturato al termine di una partita persa in modo beffardo con l’unico tiro in porta. La squadra di Rossi scende in campo largamente rimaneggiata e nonostante tutto cerca di venirne a capo della situazione, anche se ancora una volta dimostra difficoltà in fase realizzativa. Al 1’ Messi ben appostato in area manca la deviazione da pochi passi. Senza fortuna poco dopo la sventola di Romagnoli che supera la traversa. Al 30’ Ciucci entra in area palla al piede e tira in porta colpendo la parte superiore della traversa. I locali invocano il rigore al 45’ per il fallo su Ciucci.

La ripresa si sta avviando alla conclusione quando sul tiro dalla distanza il portiere Renzi non trattiene la palla che viene raccolta e messa in rete da Liberati.

Quintino Pieroni