"C’era una grande voglia di lottare e vincere"

Come avevamo scritto alla vigilia, battere la Sir è sempre una questione di principio e di orgoglio. E la prima affermazione interna della stagione è stata dolce dolce, accompagnata dall’entusiasmo di oltre 3mila spettatori accorsi a riempire il palas. L’ennesima puntata della rivalità era iniziata con i tifosi perugini che avevano esposto lo striscione "Tanto portava sfiga diceva la volpe" riferendosi alla "maledizione" della Supercoppa. Dai tifosi di casa, con bandierine biancorosse, anche cori contro il giornalista Rai Colantoni accusato di essere filo-Sir... Parola all’Mvp Lagumdzija: "È stato difficile giocare dopo pochi giorni dalle fatiche di Supercoppa, siamo provati, ma alla fine abbiamo portato a casa questi due punti grazie anche al calore dei nostri supporter che sono venuti a tifare per noi. Con Perugia sono sempre i dettagli a fare la differenza e oggi ci hanno premiato. Per noi è una vittoria importante sotto tutti i punti di vista".

Così Balaso: "I dettagli che sono mancati qualche giorno fa oggi sono stati dalla nostra parte. E’ stata un’altra partita molto dura, sia sul piano fisico che mentale. Era importante reagire dopo la finale persa di Supercoppa e siamo stati bravi a farlo. Sicuramente i punti fanno comodo, ma il beneficio psicologico di un successo così è anche più grande".

Infine coach Blengini: "La sfida di oggi e la finale di qualche giorno fa sono state due battaglie. A lottare c’erano due squadre con tanta voglia di vincere. Poi alla fine pochi palloni hanno fatto la differenza, a calcio sarebbero stati due pareggi con molti gol. Civitanova e Perugia non si risparmiano né dal punto di vista tecnico né mentale, questi confronti ci fanno capire che abbiamo un organico valido e completo che deve migliorare su alcune cose. Sono partite molto importanti per il percorso tecnico e mentale".

a. p.