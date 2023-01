Champions League, le italiane ai quarti Promossi Trento, Perugia e i cucinieri

Il 5 su 5 della Lube nel gruppo C di Champions League è stato emulato anche da Trento e Perugia. Così l’ItalVolley ha celebrato il passaggio ai quarti di finale del suo tridente, tutti i club lo hanno fatto vincendo l’ultimo match in trasferta. Tutti da imbattuti, una cosa che non si era mai verificata nelle ultime edizioni della competizione europea e che conferma quanto pensano molti, noi compresi, cioè che le italiane sono le grandi favorite per alzare la Coppa campioni. Anzi, potrebbe esserci una finale-derby. Dopo il blitz di Civitanova a Lisbona martedì sera, mercoledì è stata la volta di Itas e Sir. I dolomitici, con Kaziyski a Trento per svolgere lavoro differenziato, sostituito da Nelli (foto) schierato opposto, sono passati 0-3 in Belgio sul Menen. Il successo, unito al mezzo passo falso dei bi-campioni in carica dello Zaksa (2-3 in casa del Karlovarsko), ha sancito il pass per i quarti come primatisti del girone D. Perugia, nel girone E, ha continuato la sua marcia trionfale. Con l’1-3 di Lubiana, senza Russo e Colaci, più Leon, Giannelli e Rychlicki inizialmente in panca, gli umbri hanno festeggiato la 26ª vittoria stagionale. Finora hanno vinto ogni incontro in ogni competizione, Mondiale compreso.

an. sc.