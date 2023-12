Che bella Halley Thunder . La settima meraviglia

Halley Thunder

71

Ponzano

62

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite 13, Carbini 15, Stronati, Celani, Gramaccioni 17, Zamparini, Poggio 9, Montelpare 1, Offor 10, Sanchez 6. All. Sorgentone.

POSACLIMA PONZANO: Kirschenbaum 2, Fiorotto 4, Iuliano 12, Gobbo 4, Favaretto 17, Valli 6, Varaldi, Moretti 8, Volpato, Milani 2, Pertile 7. All. Gambarotto.

Arbitri: Spinelli e Marcelli di Roma.

Parziali: 23-15, (23-15), 39-28 (16-13), 52-39 (13-11), 71-62 (19-23).

CERRETO D’ESI

Arriva la settima meraviglia della Halley Thunder Matelica che, pur priva del capitano Gonzalez (che segna mediamente 20 punti a partita) e della forte nazionale bulgara Georgieva (fortissima sui rimbalzi), non ha sbandato e di fronte al proprio pubblico ha infilato un’altra vittoria. E così la squadra di coach Domenico Sorgentone può continuare a sognare restando nei piani alti della classifica del girone B di A2 femminile, in attesa della gara di recupero di mercoledì prossimo in quel di Udine. Il play Gramaccioni, assieme alla ritrovata Cabrini e all’apporto delle giovani Offor e Kraujunaite, ha preso per mano la formazione matelicese fin dalle battute iniziali e per il Ponzano, compagine di tutto rispetto, la gara è stata sempre in salita. Otto le lunghezze di vantaggio al termine del primo quarto, nella seconda parte del match, la musica non è cambiata. Nell’ultima frazione di gioco la Halley ha controllato le ospiti – tornate anche a -6 – ed è riuscita a ricacciarle indietro. Insomma, una prova di forza da parte delle matelicesi.

m. g.