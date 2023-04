"Che fallimento, sono molto deluso Mai avrei immaginato la Feba così"

"Mi chiedete un bilancio? È il peggiore possibile. Una delusione cocente, che non riesco a digerire. Sono frastornato e avvilito. Perdendo col Senigallia, squadra certamente non superiore a noi, abbiamo fallito l’obiettivo minimo di questa stagione: la qualificazione alla finale playoff". Elvio Perini, patron della Feba, non si dà pace per il ko di domenica che è costato la sfida al Campobasso valevole per l’accesso agli spareggi nazionali per l’A2. "Prima della serie col Senigallia – continua – venivamo da una lunga imbattibilità. Ultimamente non stavamo giocando bene, è vero, ma non avrei mai immaginato di crollare già in semifinale".

Ma cosa è successo secondo lei?

"E’ successo che la partita decisiva non è stata preparata e affrontata bene, secondo me. Non ho visto la determinazione che serviva. Abbiamo preso sotto gamba il Senigallia, convinte che una nostra vittoria fosse scritta nelle stelle. Le avversarie avevano poche carte in mano e se le sono giocate benissimo, al meglio delle loro oggettive possibilità. Sapevamo che, arginando la Duran, le avremmo messe sotto. E invece la venezuelana ha fatto il bello e il cattivo tempo, castigandoci".

Ce l’ha con l’allenatrice o con le giocatrici?

"Non ce l’ho con nessuno specificamente. Alle ragazze non mi sento di contestare niente. A Iris Ferazzoli posso rimproverare tutt’al più l’approccio all’ultima partita e il modo in cui l’abbiamo giocata. Ma non voglio scaricare le colpe su chicchessia. Mi assumo in toto le responsabilità. Del resto sono stato io a scegliere il coach e le straniere. Ne ho ingaggiate addirittura tre".

E adesso?

"Adesso ci lecchiamo le ferite e andiamo avanti. Più in là ascolterò le ragazze locali della nostra rosa con particolare riferimento a chi sta per intraprendere gli studi universitari. Sulla base delle loro risposte deciderò come completare l’organico con le altre italiane e con le straniere. Ovviamente mi incontrerò a tempo debito anche con la Ferazzoli per decidere insieme in merito all’eventuale conferma".

Mario Pacetti