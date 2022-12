"Cheddira non è solo forte, ha pure tante altre qualità"

"Walid è un ragazzo che già pensava da grande, ha una forte personalità e sa stare anche al suo posto". È il ritratto di Cheddira, classe 1998, protagonista ai Mondiali con il Marocco e nel campionato di serie B con il Bari, fatto da Stefano Senigagliesi che lo ha allenato nella Sangiustese dal 2017 al 2019. "Ricordo la sua intelligenza, passione e abnegazione, sono le tre caratteristiche fondamentali che un ragazzo deve avere per ambire a fare la carriera. E lui le aveva assolutamente, anzi erano così spiccate".

Senigagliesi, ma lei l’aveva già seguito quando Cheddira giocava nel Loreto?

"L’ho visto e l’ho scelto. L’amico Marco Cingolani mi dice di andare a vedere la gara del Loreto nei playoff di Eccellenza, alla fine dell’anno parlando con il diesse Proculo e il presidente Tosoni abbiamo deciso di puntare su questo ragazzo pensando che potesse essere utile alla Sangiustese".

Una scelta rivelatasi azzeccata. Qual è stata l’impressione quando ci ha parlato?

"Ho subito notato l’educazione, la disponibilità e l’intelligenza superiore alla media. Sa parlare, comportarsi bene, ha le idee molto chiare e difficilmente fallirà nella vita".

E ci ha parlato ultimamente?

"Lui sa, come del resto i tanti giocatori che ho allenato, che sono a sua disposizione dopo averlo lasciato andare per la sua strada e quindi sono i miei ex calciatori a cercarmi. Con Walid ci ho parlato per telefono e tramite messaggi, anche durante il Mondiale".

E come era in quei giorni?

"L’ho sentito pieno di orgoglio e di soddisfazione, ma non di presunzione. Del resto il Mondiale è il massimo dei sogni, rappresenti il tuo Paese e ti confronti con i migliori del mondo cercando di dare una soddisfazione al tuo popolo. Lui ha realizzato il sogno di ogni bambino e ha così raggiunto il massimo".

Come spiega che, una volta lasciata la Sangiustese, gli sono stati necessari alcuni anni per la definitiva consacrazione?

"Aveva bisogno di maturare. Lui è uscito dal settore giovanile del Loreto che per quanto lavori bene non è sullo stesso livello di vivai importanti dove ci sono altri ragazzi di talento o anche migliori, ciò ti spinge a dovere dare sempre qualcosa in più per migliorare".

Qual è stata la gara con la Sangiustese che l’ha messo in vetrina?

"Quella a Cesena. Era di sabato e sugli spalti c’erano tanti osservatori e allenatori, lui segnò un eurogol e quella gara sottolineò il suo talento".

L’ha sorpresa il suo exploit?

"Ho sempre pensato che Walid fosse utile alla squadra perché dinamicamente aiuta sul piano tecnico e fisico, ma non gli riconoscevo una simile facilità di andare a rete".

C’è un aneddoto che le viene in mente di quelle stagioni?

"Lui veniva in macchina con me e ricordo che a fine allenamento si metteva dietro la porta con il pallone in mano a guardare i giocatori più esperti battere i rigori. Una volta mi chiese di poterne tirare uno, poi gli consigliai di cambiare la tipologia di corsa per evitare che il portiere intuisse la direzione. Tempo fa l’ho visto tirare il rigore e dopo un po’ gli ho inviato un messaggio per complimentarmi con lui".

Lorenzo Monachesi