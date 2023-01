Chiesanuova atteso da una trasferta ricca di insidie

L’Epifania si è portata via tutte le feste ma ci ha restituito l’Eccellenza e per la matricola Chiesanuova riprende oggi alle 14.30 da Montefano. Il girone di ritorno inizia con una trasferta tanto vicina quanto difficile, perché i viola sono terzi in classifica con 26 punti, vantano il miglior attacco e in casa hanno ottenuto ben 20 punti. Insomma la banda di Giacometti dovrà scassinare un vero bunker, non a caso finora non c’è riuscito nessuno. All’andata finì 1-0, la rete del 40enne Iommi regalò un debutto da sogno ai biancorossi. Chissà che la sosta e le incognite legate alla ripresa non possano aiutare il Chiesanuova, prima infatti il Montefano aveva collezionato 6 risultati utili ed era in formissima. Gli ospiti si presentano con 9 punti in meno in decima posizione, reduci da "vacanze di lavoro" perché si sono allenati sempre tranne nei giorni rossi. Una pausa serena grazie al blitz di Montegranaro che aveva messo fine, contro una rivale diretta, alla serie di 4 gare senza successo. Giacometti avrà tutti gli a disposizione, anche il centrocampista Wolhein che ha smaltito lo stiramento. Inoltre queste tre settimane hanno consentito di inserire nei meccanismi di gioco i rinforzi dicembrini, in primis De Cesare, Cicconetti e Canavessio.

Andrea Scoppa