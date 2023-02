0

CHIESANUOVA

(4-3-3): Fiorelli; Nisi, Tamagnini, Dalla Bona, Giunchetti; Magnani, Cenerini (8’ st Esposito), Carnesecchi; Innocenti, Russo (29’ st Calvaresi), Montesi. All. Ceccarini.

CHIESANUOVA (4-3-3): Zoldi; Corvaro (29’ st Giri), Iommi, Morettini, Canavessio; Lapi, Cicconetti (29’ st Monteneri), De Cesare; Tittarelli, Mongiello, Farroni. All. Mazzaferro.

Arbitro: Cipolloni di Foligno.

Rete: 24’ st Mongiello.

Impresa del Chiesanuova che torna con i 3 punti da Urbino e in classifica acciuffa la Maceratese a quota 22. La gara si è giocata sotto una fitta nevicata con il campo che non permette giocate di fioretto ma tanto agonismo e scontri fisici. Al 10’ prima conclusione di Montesi deviata in angolo da un attento Zoldi. Poi occasione per Russo ribattuto in angolo al momento del tiro. Sul corner Dalla Bona calcia e Zoldi devia ancora in angolo. Al 45’ si fa vedere il Chiesanuova. Mongiello vince un rimpallo al limite dell’area e calcia, ma Fiorelli smanaccia in angolo. Nella ripresa e Tamagnini colpisce la traversa con un tiro di destro. Nella ripresa al Carnesecchi va al tiro palla sotto la traversa e miracolo di Zoldi che salva. Contropiede del Chiesanuova che manda Iommi al tiro con palla deviata in angolo. Al 24’ passa il Chiesanuova: Mongiello in fuga arriva in area e trafigge Fiorelli sulla sua destra. Reagisce l’Urbino con Russo, ma Zoldi non si lascia sorprendere.

La classifica: Atletico Ascoli 37; Azzurra Colli 34; Forsempronese, Atletico Gallo 33; Osimana 32; Montefano, Jesina 31; Urbino 29; Valdichienti Ponte 28; Sangiustese 25; Maceratese, Chiesanuova 22; Fabriano Cerreto 16; Marina 6; Porto Sant’Elpidio 4.