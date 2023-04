Chiesanuova festeggia la salvezza Bandiere e cori nella frazione

Mai pioggia fu più gustosa. Bandiere, cori, tanti fumogeni, gli abitanti di Chiesanuova (e non pochi simpatizzanti dei Comuni limitrofi) hanno festeggiato a lungo domenica, prima a Fabriano e poi nella frazione, il blitz 0-2 che ha regalato alla matricola il traguardo della salvezza aritmetica. "Sarà fantascienza ma siamo in Eccellenza" era stato lo slogan coniato in estate quando era stata raggiunta la massima categoria regionale e la matricola vi rimarrà. Altro che fantascienza. Domenica contro il Fabriano Cerreto serviva il blitz e lo hanno fornito prima Canavessio e poi il solito Tittarelli (che si giocherà all’ultimo turno la corona dei bomber contro Iori). Però serviva pure una combinazioni di risultati dagli altri campi per la gioia. Sembrava troppo complicato, invece tutto si è incastrato e così il Chiesanuova ha evitato i rischi dei playout, 12° sì ma con 4 punti in più sul Castelfidardo e soprattutto 15 sul Marina penultimo e retrocesso. Un traguardo centrato con l’autogestione, scelta che pareva folle ed invece, pur senza una guida tecnica "vera", la squadra ha ritrovato la testa giusta per completare l’opera con due successi in stile Chiesanuova, cioè senza prendere gol.

Andrea Scoppa