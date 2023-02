Chiesanuova nella tana della Jesina Mazzaferro: pronti e determinati

La città e lo stadio rievocano la domenica più bella della storia, ma per il Chiesanuova oggi alle 15 a Jesi c’è una trasferta durissima. Quasi un testa coda, la Jesina è quinta a 2 punti dalla piazza d’onore mentre gli ospiti sono quart’ultimi a 3 lunghezze dalla salvezza diretta. Per i biancorossi dunque secondo confronto quasi proibitivo dopo aver pareggiato 1-1 con la Forsempronese terza forza del torneo. I leoncelli in questo 2023 sono discontinui, capaci di stendere 3-0 il Montefano o pareggiare in casa dell’Atletico Ascoli capolista, ma anche di cadere a sorpresa a Castelfidardo. Rispetto ad una settimana fa mister Mazzaferro ha più frecce a disposizione perché recupera tre pedine chiave nell’asse centrale come Monteneri, De Cesare e Tittarelli (foto), quest’utlimo avrà di fronte Iori, insomma due dei bomber oltre a Minnozzi. Mazzaferro è fiducioso: "A parte Morettini che spero di recuperare per la fine del campionato, ho tutti a disposizione e siamo pronti ad affrontare una squadra non solo blasonata, ma attrezzata per lottare per il vertice". Firmerebbe per replicare prestazione e risultato di domenica? "Non faremo barricate né troppi tatticismi, un pareggio non sarebbe male ma sono convinto che potremmo giocare anche meglio rispetto ad una settimana fa".

Andrea Scoppa