Chiesanuova-Osimana si giocherà a Recanati

Dopo San Severino contro la Jesina e Matelica contro la Maceratese, altra gita per il Chiesanuova che domenica dovrà giocare la terz’ultima giornata a Recanati. Alle 16 sarà lo stadio Tubaldi, impianto della serie C, a ospitare il match con l’Osimana. Ancora una volta dunque la matricola dovrà giocare in trasferta una gara in casa. Un handicap verso la salvezza. Non solo, la destinazione è più comoda per l’avversaria. La Prefettura ha indicato una sede diversa in previsione dell’arrivo di un buon numero di sostenitori osimani. Nel frattempo è saltato il ritorno in panchina di Giacometti e non c’è il nome del nuovo allenatore. A questo punto è probabile che si arrivi al match affidandosi a una soluzione interna.

an. sc.