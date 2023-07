"Chiesanuova, preparazione iniziata: partita la preparazione"

Primo allenamento ieri per il Chiesanuova che si è ritrovato per iniziare la preparazione in vista del secondo campionato di Eccellenza. Il primo sotto la guida di un tecnico esperto come Roberto Mobili, ex Osimana e in passato sulle panchine di Tolentino, Recanatese e Trodica. Mobili ha parlato alla squadra, poi in campo è stato coadiuvato nel lavoro dai membri del suo staff tecnico, il preparatore atletico Jonathan Magnaterra, il vice allenatore Matteo Monteneri e il preparatore dei portieri Marco Corsetti. Del gruppo biancorosso presenti quasi tutti i calciatori, mancano solo i due argentini. Il neo acquisto Matias Dutto, ex Potenza Picena, si aggregherà oggi, mentre Nicolas Canavessio lo farà il 2 agosto. Presenti tutti gli altri acquisti e sorrisi per Gioele Carnevali che ha ritrovato il momento del ritiro dopo averlo saltato un anno fa a causa di un grave infortunio. Si avvicina anche il rientro di Tommaso Tanoni. Questi i convocati: portieri Gioele Carnevali e Vincenzo Fatone (2003 dal Trodica); difensori Francesco Corvaro (2005), Santiago Molinari (2004), Giacomo Iommi, Filippo Carnevali (Portuali Ancona), Matias Dutto (Potenza Picena), Filippo Bianchi (2004), Nicolas Canavessio, Pierpaolo Giaconi (2004 Cluentina); centrocampisti Daniele Crescenzi (Castelfidardo), Alessio Bonifazi, Alex Morettini, Nicola Rapaccini, Marco Badiali (Aurora Treia), Edoardo Farroni (2003), Jonathan Fermani (2005), Tommaso Tanoni; attaccanti Carlo Mongiello, Lorenzo Sbarbati (Marina), Nikolas Prosperi (2003 Trodica), Andrea Pasqui, Ilies Trabelsi (2003 Montefano), Lorenzo Pasqui (2006 Treiese).