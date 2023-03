Chiesanuova, salta anche Mazzaferro Giacometti verso il ritorno in panchina

La sconfitta per 2-0 a Macerata ha portato ad un altro avvicendamento sulla panchina del Chiesanuova. Il club biancorosso ha interrotto la collaborazione con Andrea Mazzaferro che dal 31 gennaio era subentrato a Gianluca Giacometti. Una separazione consensuale perché il tecnico montecosarese non ha formalmente rassegnato le dimissioni, ma comunque si sarebbe addossato la responsabilità per i 3 ko consecutivi compresa la formazione iniziale schierata domenica all’Helvia Recina. Una partita messasi subito male per una pennichella difensiva e poi aggravatasi con l’errore di Zorzi che non ha trattenuto un tiro innocuo. Nella ripresa il Chiesanuova ha giocato bene ma il palo di Iommi e due occasioni sciupate da Mongiello non hanno permesso alla matricola di riaprire l’incontro. L’esperienza con Mazzaferro termina dopo sole 9 partite (bilancio 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte) e un po’ sorprende perché restano solo 3 turni da giocare. A questo punto è logico ipotizzare che non verrà chiamato un nuovo mister, bensì si ri-chiamerà Giacometti. Era stato esonerato anche in quel caso dopo tre stop di fila con la squadra che occupava la 12ª posizione in classifica come adesso, due mesi fa assieme al Fabriano Cerreto, ora in co-abitazione col Castelfidardo.

Andrea Scoppa