"Chiesanuova, serve una partita accorta"

Terz’ultima contro quint’ultima in classifica alla penultima giornata: basta questo per far capire l’importanza di Fabriano Cerreto-Chiesanuova. Alle 16.30 all’"Aghetoni" si gioca un incontro che può decidere le sorti di entrambe, l’unico incrocio salvezza perché le altre contendenti (eccezione la Sangiustese) hanno squadre di vertice. Il Chiesanuova si presenta con una dote di 8 punti in più, soprattutto 12 sul Marina penultimo e questo vantaggio, se dovesse mantenere la posizione attuale, eviterebbe alla matricola la disputa dei playout. Sarà la seconda uscita dopo l’insolita decisione di terminare con l’autogestione, una scelta che ha fruttato l’1-0 contro l’Osimana. Al Carlino rilascia la prima intervista da "allenatore" il difensore Matteo Monteneri. Voi al completo, loro senza Lispi squalificato: squadra vincente non si cambia? "Lo stiamo valutando, di certo l’atteggiamento dovrà essere accorto, dovremo concedere poco". Insomma si riparte dalla solidità. Loro vengono da quattro gare senza vittoria, però anche all’andata erano in crisi e lo 0-0 gli andò stretto. "Hanno un tecnico (Destro) che non c’entra con la categoria, Bezziccheri che vede la porta, Magnanelli che mi impressiona. Cercheremo di approfittare del momento critico, ma all’andata ci misero in difficoltà". Che effetto fa agire da mister? "È strano dover fare delle scelte dato che siamo tutti compagni. E capisci quanto sia difficile questo mestiere, devi pensare a tante cose".

Andrea Scoppa