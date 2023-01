Chiesanuova, terza sconfitta consecutiva Ora la panchina di Giacometti è in bilico

Sono ore di riflessione al Chiesanuova, tre stop di fila in qualsiasi sport di squadra aprono la crisi tecnica e il ko con l’Azzurra Colli potrebbe costare la panchina a mister Giacometti. Purtroppo il lavoro di un allenatore è legato ai risultati e la battuTa d’arresto 2-3 (sempre a Treia, va ricordato….) ha spinto la società a prendersi del tempo. Valutazioni approfondite rese possibili anche dal secondo rinvio della gara ad Urbino dove il campo di gioco è ancora innevato. Contro i ducali ci si riproverà non domani bensì mercoledì prossimo. La dirigenza ritiene che il gruppo possa esprimersi meglio e avere una classifica più tranquilla, pertanto la proverbiale scossa potrebbe risultare l’unica soluzione, anche se drastica, per stoppare un 2023 nero. Finora tre partite e tre sconfitte di misura, quella di domenica la più dura da mandar giù dato che la matricola conduceva 2-1 a 6’ dalla fine. Giusto dire che gli alibi non mancherebbero perché era la terza gara contro formazioni di vertice (l’Azzurra è seconda e a tratti ha impressionato) e inoltre è dura quando non sono in giornata né Tittarelli né Mongiello e soprattutto resti in dieci dal 69’. È però altrettanto vero che sono stati fatti 4 punti nelle ultime 8, che si prendono molti gol e che domenica l’approccio è stato sballato.

Andrea Scoppa