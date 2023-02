Chiesanuova torna sul luogo della promozione Morettini operato, assente anche Molinari

Il primo campionato del Chiesanuova in Eccellenza domenica farà tappa proprio dove l’Eccellenza si è materializzata in una calda domenica di fine giugno. La 23ª giornata, stavolta senza anticipi, riserva infatti una partita speciale per la matricola che farà visita alla Jesina al ’Carotti’, lì dove battendo i Portuali è entrata nel gotha del calcio regionale. Un 1-0 che rimarrà indimenticabile per i tifosi biancorossi che, oltretutto, accorsero davvero in massa. C’erano più tifosi che abitanti… Insomma sarà bello ri-entrarci ma farà effetto anche affrontare un avversario non solo tra i più blasonati della categoria, ma di qualità e temibilissimo proprio in casa dove è secondo per punti 23 (7 vittorie e un solo ko). Nell’ultimo turno la Jesina è stata beffata a Villa San Filippo, raggiunta all’ultimo sul 2-2, altrimenti sarebbe stata seconda in classifica. Mister Mazzaferro sta preparando la trasferta con due sole assenze, quelle del giovane Molinari, che sta smaltendo un problema al collaterale, e di Morettini, che è stato operato per sistemare la frattura (scomposta) al setto nasale riportata domenica. Regolarmente in gruppo De Cesare e Monteneri non scesi in campo con la Forsempronese, in più bomber Tittarelli ha scontato il suo turno di squalifica e tornerà a guidare l’attacco.

Andrea Scoppa