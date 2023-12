Chiesanuova vuole permettersi di sognare

L’ultima volta tra Chiesanuova e Osimana è stata ad aprile e, sul neutro di Recanati, ha visto Mongiello all’89’ mandare in estasi i suoi per un 1-0 pesantissimo. Era la prima partita senza allenatore in panca e di fatto regalò mezza salvezza, condannando invece gli avversari a dire addio ai sogni di primato. Adesso la situazione si è quasi invertita, non solo perché alle 14.30 al "Diana" di Osimo sarà amarcord per Mobili, fino a maggio sull’altra sponda (ha riportato l’Osimana in Eccellenza). E’ tutto diverso perché il Chiesanuova sta volando, secondo con 22 punti a -2 dal Montegranaro e dunque in grado di sognare la vetta. I biancorossi vanno in trasferta carichi sia per il momento esaltante, sia per il ritorno al successo (3-1 sul Monturano), sia perché col migliore attacco. I padroni di casa oltre al maggiore blasone e al fattore campo, hanno dalla loro l’energia positiva post 2-1 nel derby sulla Jesina. Attenzione a Alessandroni, centravanti copertina tra rovesciate e esultanze romantiche.

Andrea Scoppa