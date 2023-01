Il 2023 del Chiesanuova inizierà in trasferta, come purtroppo tutto il girone discendente considerando i lavori al "Sandro Ultimi" che stanno per iniziare, cantiere che costringerà la matricola a traslocare nella fase più importante. Intanto domenica si riprende e per la prima di ritorno i biancorossi decimi con 19 punti avranno un avvio micidiale in casa del Montefano, terza forza di Eccellenza e capace di fare 20 dei 26 punti tra le mura amiche.

Mister Gianluca Giacometti, come arrivano i suoi ragazzi al match dal punto di vista fisico e mentale?

Di testa senz’altro sereni, il blitz con la Sangiustese del 18 dicembre ha messo fine a un periodo critico e ci ha dato grande slancio (oltre che l’aggancio in classifica). Siamo consapevoli che ora inizia un altro torneo perché nel girone di ritorno i valori e le difficoltà aumentano e gli errori o i punti persi diventano più gravi".

C’è stato modo e tempo per svolgere un richiamo atletico e quindi le gambe potrebbero essere imballate?

"No, la prima settimana è stata di scarico e nella seconda abbiamo spinto di più. Sono tutti disponibili, anche Wolhein sta smaltendo lo stiramento".

Un Chiesanuova numericamente più corposo e rinnovato per le operazioni di mercato ma non solo, ci sono anche dei ritorni di spessore.

"Sì perché Carnevali è ormai stabilmente nel gruppo (ha lasciato Pedol) dopo che si era rotto il crociato. Inoltre abbiamo rivisto Bonifazi che aveva salutato per fare l’Erasmus, sarà effettivamente con noi da fine mese. Infine abbiamo tesserato l’attaccante del 2005 Matteo Rotondo, ex Sangiustese. Giocatori che ci aiuteranno anche a livello numerico, eravamo un po’ corti valutando i lungodegenti Rango e Tanoni".

Montefano osso duro, cosa le piace in particolare dei viola?

"Conosco mister Nico Mariani e ci siamo anche sentiti per gli auguri, gli ho fatto i complimenti. In mezzo al campo sono robusti ed hanno in Alla uno dei fuoriquota migliori nel ruolo. In generale comunque il loro punto di forza è la compattezza".

Andrea Scoppa