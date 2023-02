"Ci attende una gara complicata con l’Atletico Gallo"

Non ha mai perso da quando è iniziato il girone di ritorno, però la vittoria manca da quattro turni in casa Sangiustese che oggi sarà di scena sul campo dell’Atletico Gallo per tentare di incassare il bottino pieno. "Ogni impegno – afferma il tecnico calzaturiero Gabriele Morganti – ha una storia. In questo momento davanti a noi ce ne sono dieci, ed ognuno sarà molto importante, considerando che il campionato si sta delineando e possiamo notare il grande equilibrio che regna a partire dai piani alti della graduatoria. Ora ci attende una gara complicata, ma per quanto ci riguarda andremo a giocarcela per cercare di cogliere il massimo". Tra le file dei rossoblù mancherà il difensore Scognamiglio, ancora alle prese con un infortunio, certo è che un eventuale successo potrebbe rilanciare le ambizioni d’alta quota. "L’Atletico Gallo – spiega Morganti – è consapevole della propria forza, sono diversi anni che occupa le zone medio alte dell’Eccellenza; quindi, parliamo di una rosa strutturata ed organizzata. Sono elementi che dobbiamo tenere in considerazione, ma sarà più decisivo per noi entrare nell’ottica di dovere fare punti, in modo da arrivare il prima possibile in uno stato di tranquillità".

Diego Pierluigi