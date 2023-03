"Ci avviciniamo un po’ al traguardo della salvezza"

"Non fa differenza: da qui alla fine abbiamo otto finali e dobbiamo cercare di raccogliere punti da tutte le parti. È ovvio che studiamo gli avversari con le loro peculiarità, ma ormai sarà una bagarre senza respiro". Mister Giovanni Pagliari lo aveva detto alla vigilia di questa trasferta. E, alla luce dei fatti e dopo i novanta minuti giocati, aveva ragione. I punti sono stati raccolti e quella allo stadio “Attilio Pavesi” è stata una bagarre senza respiro, risolta grazie a un tocco di testa di Ferrante nella prima frazione e poi grazie a un’intelligente conduzione del match e a un’ancor più intelligente gestione dei cambi. "Sono molto contento – afferma Pagliari –. Ci avviciniamo ancora un po’ al traguardo della salvezza e questo sarà un momento importantissimo, se lo riusciremo a centrare, ancora di più rispetto anche alla vittoria del campionato dello scorso anno. Salvarsi nel campionato di C sarebbe un risultato incredibile, anche considerando che in squadra ci sono moltissimi esordienti". Secondo Pagliari, "i ragazzi sono partiti molto bene e hanno gestito benissimo gli avversari, specialmente nel primo tempo, mentre nel secondo ci siamo abbassati un po’, ma era normale. Quel che conta è esser riusciti a portare a casa i tre punti, ma ora bisogna andare avanti così perché ancora nulla è stato fatto". Il morale però è alto, e questo è un fattore centrale per conseguire la salvezza. Nel prossimo turno, martedì alle 21, la Recanatese se la vedrà in casa contro il Gubbio, che ieri ha pareggiato 1-1 di fronte al Cesena. Sabato alle 17.30, invece, un’altra delicata trasferta: si va sul campo del Rimini, che è ancora in corsa per i playoff. Serve un’altra prestazione in stile Fiorenzuola.