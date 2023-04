Ci pensa Zoboletti nel recupero E il Porto d’Ascoli strappa il pari

PORTO D’ASCOLI

1

nUOVA FLORIDA

1

PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Testa 6 (21’ st Finori 6); Zoboletti 7.5, Sensi 6.5, Rovinelli 6 (23’ st Petrini), Pasqualini 6.5; Pietropaolo 6.5 (33’ st Parolisi 6), Napolano 6, Rossi 7 (28’ st D’Alessandro 6); Buonavoglia 6 (21’ st Clerici 6), Spagna 6, Battista 6. A disp. Passalacqua, Verdesi, Evangelisti, Sowe. All. Ciampelli. Team NUOVA FLORIDA (4-3-3): Giordani 8; Pacillo 7, De Martino 6, Tamburlani 6, Menghi 6; Zitelli 6.5, Basualdo 6, Contini 6; Mocanu 6.5 (18’ st Costanzelli 6), Sebastiani 6.5 (24’ st Cappiello sv), Vari 6.5 (18’ st Moretti 6). A disp. Bonanni, Torrini, Miola, Ferrari, Quinterno, Muzzi. All. Boccolini.

Arbitro: Ammannati della sezione di Firenze 5.

Reti: 4’ st Pacillo, 48’ st Zoboletti.

Note. Spettatori 200 circa; ammoniti: Sensi, Menghi, Contini, Parolisi; angoli: 5-4; recupero: 1’ pt, 5’ st.

Un pareggio meritato quello portato a casa dai Ciampelli boys contro il Team Nuova Florida. Nel primo tempo si sono visti di più in avanti i laziali, poi nella ripresa capitan Napolano, che era partito da playmaker, torna al suo ruolo di attaccante e i padroni di casa hanno iniziato a spingere e a giocare in maniera propositiva e offensiva, riuscendo a siglare la rete che vale un punto grazie a Zoboletti. Cronaca. I biancocelesti ‘orange’ subiscono nuovamente gol nei primi minuti, e infatti già al 4’ il Team Nuova Florida passa in vantaggio con Pacillo che con una bella giocata personale di sinistro gonfia la rete di Testa che nulla può. Al 9’ ci prova Napolano, ma il tiro è centrale e facile preda per Giordani. Al 28’ Zitelli lanciato da Mocanu solo davanti a Testa si vede dire no dall’estremo difensore locale. Alla mezz’ora clamorosa occasione per pareggiare: Rossi da fuori area colpisce in pieno la traversa, la palla torna in gioco, ma viene spazzata via. Al 37’ i locali si vedono negare un rigore su Battista che viene atterrato in area, ma per il direttore di gara è punizione dal limite. Al 44’ Napolano su punizione la mette in mezzo, dopo un batti e ribatti la palla arriva a Sensi che conclude, bravo Giordani a respingere. Al 46’ una punizione di Napolano finisce alta sopra la traversa. Al 48’ Spagna serve Battista, ma il cuoio termina fuori. Un minuto dopo Giordani miracola su una conclusione del capitano biancoceleste ‘orange’ dal limite dell’area piccola. Al 51’ Vari spara un proiettile a fil di palo e al 53’ Sebastiani conclude di testa, ma il portiere locale blocca. Al 58’ Rossi dal limite manda di poco sopra la traversa. Al 60’ Giordani dice no a Spagna. Al 82’ una gran botta di D’Alessandro viene deviata in corner da Giordani. Al 86’ ci prova Petrini servito da Sensi, il tiro è facile preda per Giordani. Al 48’ arriva il tanto sospirato e meritato pareggio per i padroni di casa: batti e ribatti in area poi D’Alessandro crossa per Zoboletti che sigla il gol del pareggio. Il Porto d’Ascoli potrà affrontare con tutta tranquillità la trasferta di domenica prossima in casa della capolista Pineto, e la squadra ha ora tre gare per giocare con tranquillità e mirare ad alzare l’asticella, realizzando così il sogno del presidente Massi e di tutta la società biancoceleste ‘orange’.

Lara Facchini