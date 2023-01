"Ci vuole un successo in vista di Verona"

Al TgR ha parlato il direttore generale Giuseppe Cormio: "La Lube di quest’anno – ha detto – è una squadra completamente rifondata alla quale è stata data fiducia attraverso il talento di molti giovani. È ovvio che può avere un andamento sinuoso nell’arco di una stagione. Il momento è complicato, difficile, ma rientra nel processo di crescita del gruppo. Soprattutto di valutazioni su chi varrà la maglia forse più prestigiosa d’Italia in futuro (frase che ci aveva detto anche il patron Giulianelli ndc) e quali inserimenti dovranno essere fatti per riportare la Lube dove l’azienda, noi e il pubblico vogliamo. Il Roeselare è campione del Belgio, vanta giocatori importanti ma noi siamo riusciti a qualificarci per i quarti di Champions con sole vittorie e con un turno di anticipo vincendo quindi anche là. Mi auguro – ha concluso – che possiamo ripeterci in casa e che si possa continuare così perché domenica ci attende una trasferta complicatissima a Verona".