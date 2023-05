Ciampelli: "Abbiamo creato tantissimo" Zannini: "Col Roma City ci giochiamo tutto"

Il tecnico locale Davide Ciampelli amaro a fine partita: "Il risultato dice che ha avuto ragione il Tolentino e quindi è giusto così. Abbiamo giocato una buona partita dal punto di vista dell’agonismo e delle motivazioni, meno dal punto di vista tecnico con tanti errori, però nonostante questo abbiamo creato tantissimo, è stata forse una delle partite dove abbiamo costruito e creato il maggior numero di occasioni da rete. Abbiamo trovato di fronte un portiere forte, che ha dimostrato che in questo campionato avere un portiere over è importante e porta punti". L’allenatore ospite Gianfranco Zannini sorride: "Godiamoci questa vittoria, andiamo avanti e pensiamo a domenica prossima che ospiteremo il Roma city in una gara in cui ci giochiamo tutto. Io a questi ragazzi non posso che fargli un plauso, perché per tutta la settimana lavorano sodo, ci alleniamo tutti i giorni, anche il mercoledì mattina e facciamo una fatica immensa, però speriamo di raggiungere questo traguardo. Speriamo che ci aiuti anche la dea bendata, perché incrociare tutti i risultati è difficile, ma noi non molliamo e non perdiamo la speranza".