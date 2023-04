Ciampelli: "Prima parte davvero male"

Mister Ciampelli è soddisfatto: "Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, abbiamo preso un gol che noi non prendiamo mai, e che ovviamente è figlio di un momento in cui l’attenzione è scesa un po’, ma noi non ce lo possiamo permettere, perché quando questa squdra perde attenzione, perde fame e perde intensità succede quello che è successo nella prima frazione di gioco. Abbiamo creato anche nella prima parte di gara, ma quelli non siamo noi, come invece siamo noi quelle del secondo tempo, anche con tanti errori, però con volontà di creare, andarsi a prendere qualcosa, perché nessuno ci ha mai regalato nulla". Il tecnico Boccolini del Team Nuova Florida ha l’amaro in bocca: "È un grande rammarico prendere gol al novantesimo, perché potevamo chiudere la partita prima. Il nostro portiere Giordani è stato decisivo, e il pareggio ci può stare, ma fa comunque male, perché è arrivato nei minuti finali; abbiamo giocato a viso aperto, ma serve più cinismo per chiudere le gare. La classifica ora si è accorciata, nelle ultime tre gare abbiamo tre scontri diretti e giocheremo fino alla fine per la salvezza".