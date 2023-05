Ciampelli: "Si è chiuso un bel percorso, con la società valuteremo cosa fare in futuro"

Termina con un pareggio sul campo del Trastevere la stagione del Porto D’Ascoli. "Giocare su questo campo, senza obblighi di classifica, è stato un privilegio ed anche un’opportunità per crescere ancora – dice Ciampelli – Stimo tantissimo il Trastevere per tutto il lavoro che ha fatto, guidato da un grande allenatore che ho avuto la fortuna di conoscere bene quest’anno. Per noi è stato il modo migliore per chiudere il nostro ottimo percorso che abbiamo cominciato tre anni fa. Siamo stati in grado di limitare una formazione molto forte, con potenziale offensivo di primissimo livello per la categoria". Poi Ciampelli si sposta sul futuro e sulle possibili scelte dei prossimi giorni: "Si chiude senza dubbio un bel percorso, ciò che abbiamo fatto in questi anni è stato davvero bellissimo e quasi irripetibile. Tre anni fa potevamo solo sperare di arrivare a questo livello, la mia storia con questa società si è intrecciata con quella della mia famiglia. Nei prossimi giorni parleremo del futuro e valuteremo tutto".