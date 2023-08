Ciclismo Ghirelli domina la corsa di Fiuminata

Domina in solitaria l’allievo giallonero Matteo Ghirelli, quindicenne al debutto in categoria della storica Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica di Savignano sul Rubicone. Sulla sponda di chi sprinta per l’argento, dopo 40“, il migliore è il sedicenne tifernate Francesco Cornacchini, seguito da Luca Nicoloso (fanese in maglia di campione regionale), Giuseppe Porta, Achille Bellato. Sale in vetta l’Emilia Romagna, sugli altri gradini Umbria e Marche. Ai piedi del podio Campania e Lombardia. A Fiuminata, il dato tecnico rende lo spessore della classica giovanile di interesse nazionale (iscritti 101, al via 75, al traguardo 54). È puntuale il successo organizzativo del 41° Trofeo Sirio Castellucci - Gara Alta Valle del Potenza, che mette in palio i Trofei Memorial Arnaldo Lebboroni, Giovanni Grelloni, Mario Marinelli. Consensi espressi alla Recanati – Marinelli Cantarini ed ai ciclofili locali, affiancati dal Comune e dalla Pro Loco di Fiuminata. Il vincitore copre la distanza di 79,400 km alla media di 39,372. La terza prova del Poker Leopardiano (coordinato dall’A.C. Recanati) non tradisce le attese. Gli attesi aragosta-bianco-neri dell’Alma Juventus Fano non deludono (due nei dieci: settimo Arduini, decimo Antonioni), anche se il marcatissimo Giacomo Sgherri, campione uscente reduce dal trionfo nella Recanati – Pieve Torina, chiude al tredicesimo posto. Pedale Chiaravallese sul nono gradino con Teo Lancioni. Maceratesi oltre la decima piazza (15° il costante Alessandro Battistoni della Civitanova Bike Academy)

Ordine d’arrivo: 1.Matteo Ghirelli (Pol. Fiumicinese Fait Adriatica) Km. 79,400 in 2h01’, media 39,372 kmh; 2.Francesco Cornacchini (Città di Castello) a 40“; 3.Luca Nicoloso (Alma Juve Fano); 4.Giuseppe Porta (Team Cesaro); 5.Achille Bellato (Biassono); 6.Luigi Pio Coppola (Team Cesaro); 7.Tommaso Arduini (Alma Juve Fano) a 42"; 8.Michele Pascarella (Team Cesaro) a 1’; 9.Teo Lancioni (Pedale Chiaravallese); 10.Andrea Antonioni (Alma Juve Fano); 11.Buonomo; 12.Matrone; 13.Sgherri; 14.Sciarra; 15.Battistoni; 16.Deciano; 17.Donati; 18.Tinti; 19.Campidelli; 20.Signorini.

Umberto Martinelli