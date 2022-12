Ciclismo

Premiati e attesi in prima fila per la prova d’apertura dell’edizione 2023. Il Cappello d’Oro Master Amatori saluta i campioni, che hanno ricevuto il trofeo dell’artista Enzo Marinelli nell’Acsi Gala ospitato a Porto Sant’Elpidio. Applausi ai leader di fascia: Egidio Vallati, Tania Campelli, Daniele Morbidoni, Samuele Scotini. In termini societari, doppietta del Team Giuliodori appignanese, primati griffati da Nature Bike Team e Crainox. Bilancio soddisfacente come sottolineano Demetrio Iommi, presidente del promotore Work Service – Vitalcare – Videa – Vega – Dynatek, e Maurizio Giustozzi, presidente Acsi Macerata e coordinatore del circuito.

Prosegue l’attività ciclocrossistica, culminante per il Maceratese nell’appuntamento del 6 gennaio a San Girio di Potenza Picena. Classifiche finali 2022 Prima Fascia: 1.Samuele Scotini (Crainox); 2.Andrea Fermani (Giuliodori); 3.Lucio Mazzarini (Giuliodori). Seconda Fascia: 1.Daniele Morbidoni (Giuliodori); 2.Moreno Rapari (Hair Gallery); 3.Sauro Giampieri (Fd Steel). Terza Fascia: 1.Egidio Vallati (Giuliodori); 2.Andrea Smerilli (Stella Bike); 3.Tiziano Lacchè (Giuliodori). Cappello Rosa: 1.Tania Campelli (Nature Bike Team); 2.Maria Cristina Prati (Team del Capitano); 3.Mery Guerrini (Co.Bo. Pavoni).

Umberto Martinelli